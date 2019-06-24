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今日 18:13 港股直擊 中國財經 即巿股評

【北水手影】淨入縮至2.5億 買建行神華 沽中銀香港

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港股連升三周後，市場觀望中美領導人於本周五起舉行的大阪G20峰會期間會面，恒指於50天線(28448點)上落，全日升39點或0.1%，成交不足七百億元。

北水流入再縮，由上周五淨入6.04億元，減至淨買2.51億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)再度成為北水買入最多個股，全日淨買2.64億元，工行(01398)也錄5922萬元淨入；不過，中銀香港(02388)錄淨走1.28億元，為全日淨走最多個股。

其他中資金融股也錄北水淨買，平保(02318)有3481萬元淨入；廣發証券(01776)則有2458萬元淨入。

潤地(01109)為北水第三多淨買個股，全日淨入7255萬元；萬科(02202)也錄2359萬元淨買，但融創則有5212萬元淨走。

其他較多淨入個股包括神華(01088)、中生製藥(01177)、中興(00763)及遭狙空機構唱淡兼中途停牌波司登(03998)，全日分別錄1.33億元、5468萬元、2832萬元及2070萬元淨買，當中神華為第二多淨入個股。

另外，吉利(00175)全日錄1.24億元內地資金淨走；安踏(02020)也錄9503萬元淨沽；萬洲(00288)及騰訊(00700)則分別錄6463萬及6318萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、平保、建行、神華、萬洲、吉利、騰訊、安踏、融創及中生製藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:建行、中銀香港、波司登、萬科、工行、中興、潤地、廣發証券、中生製藥及騰訊。

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