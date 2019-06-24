上證指數午後反覆偏軟，現升1點，深成指則跌17點。
上證指數現報3002點，升1點或0.03%，最高見3012點，升10點或0.36%，成交1789.22億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9196點，跌17點或0.19%，低見9171點，跌42點或0.47%，成交2435.79億元。
滬深300指數報3835點，升1點或0.04%；創業板指數報1511點，跌12點或0.79%。
各板塊普遍走軟，房地產、水泥、化工、石油、金融、電力股偏軟；鋼鐵股則漲逾1%；有色金屬、煤炭股靠穩。
今日 14:24 中國財經
上證指數午後反覆偏軟，現升1點，深成指則跌17點。
上證指數現報3002點，升1點或0.03%，最高見3012點，升10點或0.36%，成交1789.22億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9196點，跌17點或0.19%，低見9171點，跌42點或0.47%，成交2435.79億元。
滬深300指數報3835點，升1點或0.04%；創業板指數報1511點，跌12點或0.79%。
各板塊普遍走軟，房地產、水泥、化工、石油、金融、電力股偏軟；鋼鐵股則漲逾1%；有色金屬、煤炭股靠穩。
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