中國財經

上證指數早段靠穩，現升3點，在3000點關口附近徘徊。

上證指數現報3005點，升3點或0.13%，最高見3012點，升10點或0.36%，成交961.41億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9225點，升11點或0.12%，高見9234點，升20點或0.22%，成交1348.01億元。

滬深300指數報3843點，升9點或0.26%；創業板指數報1517點，跌6點或0.43%。

各板塊個別發展，鋼鐵、煤炭股漲逾1%；有色金屬、金融、石油、化工股靠穩；房地產、水泥、電力股偏軟。