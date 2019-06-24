中國財經

二十國集團(G20)峰會召開前夕，中國外交部部長助理張軍表示，當前單邊主義和保護主義嚴重衝擊國際經濟秩序，全球的價值鏈產業鏈供應鏈遭到破壞，世界經濟面臨的風險和不確定性顯著上升，中國堅定維護多邊主義，維護自身利益和合法權益。

張軍稱，國家主席習近平將出席G20大阪峰會四個階段的全體會議，還將出席金磚國家領導人非正式會晤、中俄印領導人非正式會晤等，並與多位領導人舉行雙邊會見，致力於深化同有關國家的合作，推動雙邊關係向前發展。

他表示，中方願同各方一道堅定維護多邊主義，國際社會已經充分的認識到單邊主義、保護主義和霸凌行徑造成的危害，發出了支持多邊主義、反對保護主義的強有力的聲音。

他指出，當前形勢下，G20峰會應該旗幟鮮明堅定維護多邊主義，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護國際公平正義，為國際經濟、貿易、科技等領域的合作營造風清氣正的良好環境，讓世界經濟回到正常發展的軌道。

張軍表示，中方支持維護開放包容非歧視的多邊貿易體制，支持對世貿組織(WTO)進行必要的改革。中方認為在這些重大問題上要堅持協商一致、循序漸進，建設性地處理彼此間的分歧，一時難以達成共識的問題，不應該急於形成結論，更不能強加於人，以免走入歧途。

他強調，中方將本着負責任的態度參加有關討論，同時也將堅定的維護自身的根本利益和合法權益。