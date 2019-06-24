中國財經

上證指數高開2點後偏軟。

上證指數開市報3004點，升2點或0.08%；現報2996點，跌5點或0.17%。

深成指開市報9220點，升5點或0.06%；現報9182點，跌32點或0.35%。

滬深300指數開市報3836點，升2點或0.06%；現報3822點，跌10點或0.29%。

創業板指數開市報1526點，升2點或0.19%；現報1518點，跌5點或0.34%。

各板塊個別發展，半新股漲逾1%；化工、金融、電力、有色金屬、鋼鐵股靠穩；水泥、煤炭、石油、房地產股偏軟。