上證指數高開2點後偏軟。
上證指數開市報3004點，升2點或0.08%；現報2996點，跌5點或0.17%。
深成指開市報9220點，升5點或0.06%；現報9182點，跌32點或0.35%。
滬深300指數開市報3836點，升2點或0.06%；現報3822點，跌10點或0.29%。
創業板指數開市報1526點，升2點或0.19%；現報1518點，跌5點或0.34%。
各板塊個別發展，半新股漲逾1%；化工、金融、電力、有色金屬、鋼鐵股靠穩；水泥、煤炭、石油、房地產股偏軟。
今日 09:37 中國財經
上證指數高開2點後偏軟。
上證指數開市報3004點，升2點或0.08%；現報2996點，跌5點或0.17%。
深成指開市報9220點，升5點或0.06%；現報9182點，跌32點或0.35%。
滬深300指數開市報3836點，升2點或0.06%；現報3822點，跌10點或0.29%。
創業板指數開市報1526點，升2點或0.19%；現報1518點，跌5點或0.34%。
各板塊個別發展，半新股漲逾1%；化工、金融、電力、有色金屬、鋼鐵股靠穩；水泥、煤炭、石油、房地產股偏軟。
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