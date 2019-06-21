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今日 12:02 中國財經

接替郭台銘 劉揚偉任鴻海新董事長

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台灣鴻海集團公布，由旗下鴻海S次集團總經理劉揚偉接替郭台銘，擔任董事長一職。這代表郭台銘淡出鴻海經營，由9人經營委員會領導集團。

鴻海今日召開年度股東大會，郭台銘最後一次以董事長身份出席，在致詞後已先行離席。他表示，將淡出鴻海經營，交由經營委員會9人小組主持日常營運，又指放下鴻海，雖然不捨但不後悔。

另外，鴻海指出，面對中美貿易戰，將以全球化布局，並會提高組件自制效率，又稱美國投資布局是重要一環，預期2020年底將有1500至2000名員工。

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