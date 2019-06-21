中國財經

內地股市開市走升，上證指數高開3點。

上證指數開市報2990點，升3點或0.11%；現報2995點，升8點或0.28%。

深成指開市報9181點，升46點或0.51%；現報9200點，升65點或0.72%。

滬深300指數開市報3832點，升4點或0.11%；創業板指數開市報1531點，漲33點或2.23%。

各板塊幾乎全線向上，石油股漲逾2%；半新股、化工股漲逾1%；水泥、房地產、電力、煤炭、鋼鐵、有色金屬股靠穩；僅得金融、釀酒股偏軟。