中國財經

雷蛇(01337)公布，該公司成為中國首個電競技術聯盟「騰訊電競技術聯盟」的始創成員。

該公司將與中國聯通、Intel、NVIDIA、高通和騰訊雲等合作，推進行業標準，並進一步培育電競生態系統。該市場規模在2022年預計將達到18億美元，而全球電競觀眾將達6.45億名。

雷蛇將與騰訊(00700)及電競技術聯盟的其他成員緊密合作，為全球約2.4億名活躍的遊戲玩家提供更佳的裝備。

雷蛇對聯盟的貢獻，包括提高尖端技術標準、優化及擴展騰訊的遊戲内容和IP，打造更完善的電競生態系統。