訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 21:33 中國財經

雷蛇成騰訊電競技術聯盟始創成員

放大圖片

雷蛇(01337)公布，該公司成為中國首個電競技術聯盟「騰訊電競技術聯盟」的始創成員。

該公司將與中國聯通、Intel、NVIDIA、高通和騰訊雲等合作，推進行業標準，並進一步培育電競生態系統。該市場規模在2022年預計將達到18億美元，而全球電競觀眾將達6.45億名。

雷蛇將與騰訊(00700)及電競技術聯盟的其他成員緊密合作，為全球約2.4億名活躍的遊戲玩家提供更佳的裝備。

雷蛇對聯盟的貢獻，包括提高尖端技術標準、優化及擴展騰訊的遊戲内容和IP，打造更完善的電競生態系統。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。