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「習特會」敲定下周於日本大阪G20峰會期間舉行，為5月以來持續惡化的中美貿易戰帶來轉機，刺激美股以至全球股市顯著抽升，更搶去美國聯儲局議息的風頭，因為即使局方繼續「放鴿」也未必能夠帶動股市再上一層樓。

美國總統特朗普競選連任工程正式啟動，第一擊打響頭炮，日後為求爭取勝選，出招目標無論是對外對內，都足以使環球市場再起波瀾。

中美貿易談判中斷逾月突然露出曙光，美股三大指數周二上升約1%，A股多個指數昨天亦有相若漲幅，恒指更搶眼，勁飆703點(2.56%)，市場氣氛變得稍為樂觀。投資者如不善忘，應記得去年11月同樣是兩國元首通電話拍板於阿根廷G20峰會舉行期間見面，而「習特會」也達成「停火90日」共識，標普500指數當時雖有反彈，惟未能扭轉劣勢，至聖誕節前更勁瀉，牛市幾乎告終，今次劇本會否重演一遍？

置身中美夾縫之中的香港，《逃犯條例》修訂引發的政治動盪暫告緩和，特首明言日後施政把精力放在經濟與民生方面。回看2003年七一大遊行後，本港經濟的確欣欣向榮，可是這次肇因不同，相信歷史亦不會簡單地重複。

香港第一季GDP按年增長僅0.6%，為2009年以來最低，面對中美貿易關係緊張、環球需求呈收縮跡象，以及內地經濟增速放緩，替本港前景蒙上一重又一重的陰影。法國外貿銀行(Natixis)預測香港經濟欠理想，下調2019年GDP的增速至2%。

附【圖】所見，香港特區政府10年期與2年期債券息差早在中美貿易戰升溫前已降到負值，即短債孳息率較長債高，正是近月熱門話題之一的「債息倒掛」所描述現象。

投資者對債息倒掛的認識，普遍源自美國國債市場，因為那是一個經濟有機會陷入衰退的警號。美國數據年期長，周期多，參考價值當然較佳，相比起來，本港債息數據僅約20年，從統計學上說稍嫌不足，所以，倒掛是否預示經濟衰退，言之尚早。然而，在對上兩次本港長短債息差明顯收窄的2012年及2016年，GDP增長確有所放緩，今次債息於4月初開始倒掛，並已持續近兩個月，未來經濟走下坡的可能性不容抹殺。

經濟好壞亦可從一些前瞻性數據找到線索。根據過去近10年MSCI香港指數每股盈利預測數字，2019年只是略勝2008年(金融海嘯)、2012年(歐債危機後)及2016年(「股市大時代」後)，反映分析員對本港企業今年盈利看法比較悲觀。由於企業盈利被視作整體經濟表現的領先指標，這也意味香港經濟前景遭睇淡。

儘管展望香港經濟增長或放緩，惟港股向來不單純受本地因素影響，反而中美政經變數才是關鍵；恒指近期從低位反彈超過1500點(約6%)，在「習特會」舉行前若沒有進一步的利好消息，相信將進入整固期。

信報投資研究部

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