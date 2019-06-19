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今日 20:56 中國財經

內地推進城鎮老舊小區改造 擴大投資

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中國國務院舉行常務會議時指出，推進城鎮老舊小區改造，今年開始試點探索並安排中央補助資金、創新投融資機制；要求提前一年完成「十三五」規劃明確的農村電網改造升級任務，以擴大有效投資。

中央電視台引述國常會內容稱，做好六穩工作，穩投資是重要方面，「要抓住既能滿足群眾期盼，有利於拓展內需促消費，又不會導致重複建設的重大項目，擴大有效投資，實現穩增長、調結構、惠民生一舉多得之效」。

會議指出，目前全國需改造的城鎮老舊小區涉及上億居民，量大面廣，情況各異，任務繁重，要明確改造標準和對象，今年開始試點探索，為進一步全面推進累積經驗。

要重點改造建設小區水電氣路及光纖等配套設施，有條件的可加裝電梯，配建停車設施，促進戶內改造並帶動消費；要創新投融資機制，探索以可持續方式加大金融支持，運用市場化方式吸引社會力量參與。

會議稱，要加大農村供水工程建設力度，到明年全面解決6000萬農村人口飲水存在的供水水量不達標等問題，吸引社會力量參與供水設施建設運營。

面對中國經濟調整壓力再度加大，穩增長政策進一步發力，繼此前大幅擴張今年專項地方債發行規模後，中國明確專項債可以用作重大項目資本金。此舉可適度提升地方政府債務槓桿率，為經濟提供必要支撐力。

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