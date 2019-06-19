中國財經

「習特會」確定將於下周二十國集團(G20)峰會期間舉行，推動人民幣走強，在岸價(CNY)創近3周新高，收市升224點子，早段一度升穿6.9，高見6.8916。

人民幣兌美元在岸價收報6.9040，較上日下午4時30分收報6.9264，大升224點子或0.32%；較晚上11時30分最後成交價6.9200，走強160點子。

離岸價(CNH)早段亦曾收復6.9，高見6.8930，截至香港時間下午5時48分，離岸價報6.9074，在岸價報6.9042。

官方今日開出的中間價報6.8893，較上日中間價6.8942，上調49點子。

交易員指出，隔晚中美元首通電話推升金融市場風險偏好，但人民幣多頭氣氛僅短暫聚集，逢低購滙出手很快限制滙價反彈空間，由於聯儲局議息決議在即，市場並無意在此之前押注方向，重點關注聯儲局議息決議結果。

另有交易員認為，中美貿易談判不確定性仍很大，在談判有實質性成果前，人民幣料延續6.9至6.93元範圍波動。

美國總統特朗普昨日與中國國家主席習近平通電話，雙方同意下周在日本大阪的G20峰會中舉行「習特會」。特朗普在社交網站Twitter帖文，稱與習近平有「很好的電話交談」，指兩人將在G20峰會上會面，雙方團隊在會晤前展開磋商。央視新聞亦報道，習近平昨應約與特朗普通電話，答應與特朗普會晤，就中美關係發展的根本性問題交換意見。