中國財經

中美元首落實會面商經貿議題，消息刺激內地股市上漲。上證指數漲近1%，連續第3日造好，收復2900點關口。市場交投熾熱，兩市成交合計飆升逾56%至5040億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開1.87%、收復2900點關口，其後升幅略為收窄，全日收市報2917點，升27點或0.96%，最多漲63點或2.19%，高見2953點，成交2255.67億元。

深成指亦造好，收漲逾1%，收市報8925點，漲121點或1.38%，最高見9084點，漲279點或3.18%，成交2784.47億元。

滬深300指數報3715點，漲48點或1.32%；創業板指數報1469點，升14點或0.98%。

各板塊幾乎全線上升，半新股漲逾7%；金融、電力、化工、石油、房地產、水泥股漲逾1%；煤炭、鋼鐵股靠穩；僅得有色金屬股偏軟。

美國總統特朗普昨日致電中國國家主席習近平，雙方同意下周在日本大阪的G20峰會中舉行「習特會」。特朗普在社交網站Twitter推文稱，與習近平有「很好的電話交談」，指兩人將在G20峰會上會面，雙方團隊在會晤前展開磋商。

央視新聞亦報道，習近平昨應約與特朗普通電話，答應與特朗普會晤，就中美關係發展的根本性問題交換意見。