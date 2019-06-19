國際財經 中國財經 時事脈搏

中國再禁止一家加拿大豬肉加工企業對華進口產品。

加拿大農業部長Marie-Claude Bibeau發言人表示，加拿大駐北京的外交官上周獲悉，中國將暫停從魁北克肉類加工商Frigo Royal進口豬肉產品。

內地傳媒報道，中國海關總署對加拿大豬肉發布風險預警，因南京海關在一批加拿大輸華豬肉產品中檢測出瘦肉精「萊克多巴胺」(ractopamine)的殘留。海關表示，將加大對加拿大輸華豬肉萊克多巴胺的抽檢力度，發現問題的一律作退運或銷毀處理。

加國發言人表示，雖然加大拿食品安全有關部門允許業界使用萊克多巴胺，但中國則禁用這種飼料添加劑。

中國自2002年已開始禁用萊克多巴胺，指該藥影響人體健康，情況與另一種瘦肉精「克倫特羅」(clenbuterol)非常相似；歐盟同樣禁止使用萊克多巴胺，但美國及部分國家則認為此藥屬安全。

這並非加拿大出口的豬肉產品首次成為中國的靶子。大約一個月前，中國政府有關部門下令暫停進口兩家加拿大豬肉生產商的產品，加拿大官員及該國豬肉行業認為這是個行政問題。

自去年12月加拿大警方拘捕孟晚舟後，中加關係轉趨緊張。今年4月，中國以貨物標籤出問題為由，暫停魁北克省兩間豬肉生產商的對華出口許可證，中國官員還暗示會加強檢查。除了豬肉，中國早前亦因為多次在從加拿大進口的油菜籽，驗出有害生物，決定暫停進口。