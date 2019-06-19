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fb明年推數碼錢包Calibra

Facebook(fb)公布，2020年將推出使用新加密貨幣Libra的數碼錢包Calibra，除了其獨立應用程式外，還可以在Messenger和WhatsApp中使用，計劃已獲萬事達卡、Visa、PayPal、eBay、Uber、Lyft和Spotify等公司支持。

下周習特會 習近平:應平等對話解決問題



央視報道，國家主席習近平周二應約與美國總統特朗普通電話，他願意與特朗普在G20大阪峰會期間會晤，就中美關係發展交換意見。習近平強調，雙方應通過平等對話解決經貿問題。

鮑威爾降職? 特朗普:看他如何做



美國白宮今年2月據報曾評估，一旦把鮑威爾的聯儲局主席身份撤掉、只保留理事一職是否合乎法理。特朗普回應是否仍想把鮑威爾降職時稱，「要看他怎樣做」(Let's see what he does)。

德拉吉:倘通脹未提速 將再次放鬆幣策



歐洲央行行長德拉吉稱，如果通脹沒有達到央行目標，將需要再次放鬆政策，可能是再次減息或進行資產購買。特朗普回應稱，德拉吉的言論立即促使歐羅兌美元的滙率下跌，這不公平地使歐羅區能更輕鬆地與美國競爭。

貿戰有望和解 道指收市漲353點



中美元首將於下周G20峰會期間會面，加上德拉吉「放鴿」，道指曾飆414點，收市仍升353點或1.35%，對貿易敏感的波音飆逾5%；標指升0.97%，工業股和科技股分別揚1.89%和1.72%；納指升1.39%，亞馬遜、微軟和蘋果抽高0.81%至2.35%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月新屋動工率跌0.9%，至126.9萬間，仍高於預期；建築許可證升0.3%。

￭ 美滙指數尾段微升0.08%，報97.64；歐羅跌至1.1181美元，創逾半個月低位。

￭ 紐約期金升至14 個月高，每盎斯收報1350.7美元，漲0.6%。

￭ 紐約期油升3.8%，每桶收報53.9美元，布蘭特期油揚2%。

￭ 波音與英航母公司IAG簽意向書，IAG訂購200架737 MAX飛機。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收漲1.67%，創一個月高，其中工業股升2.8%，至4年高位。德、法股揚逾2%，英股升1.17%。

￭ 離岸人民幣(CNH)兌美元曾升逾300點子，突破6.9關口至6.8974元，今晨4時46分報6.9018。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27913點，較昨日恒指收市高水414點。

￭ ADR港股比例指數報27908點，較港高409點。

￭ 平安(02318)自4月30披露回購計劃後，周二通過上交所系統以集中競價方式首次回購A股，涉約350.37萬股。

￭ 銷售文件指出，藥明生物(02269)遭大股東配股，套現37.68億至38.78億元。

￭ 永升生活(01995)以現金代價4.62億元人民幣，收購青島雅園物業管理55%股權。

￭ 建發國際(01908)間接全資附屬以總代價18.28億元人民幣，購福建莆田市一幅商住用地的使用權。

￭ 日照港裕廊(06117)周三掛牌，交易資料顯示，暗盤收報1.55元，較招股價升3.33%。

￭ 雅居樂(03383)副主席陳卓賢兒子創辦的物業開發及管理公司「景業名邦」擬本港主板上市。