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美國聯儲局一連兩天的議息會議將於香港時間周四凌晨有結果，由於市場普遍估計7月底才會減息，今次焦點將集中在議息聲明，以及之後記者會上主席鮑威爾的發言是否持續「放鴿」。

早前再度被美國總統特朗普猛烈批評加錯息，鮑威爾今次會否又鬥氣轉口風「偏鷹」(單看經濟數據確有此可能)暫難斷言，但若不好好管理市場預期，勢必衝擊債股滙。

美國「央行」的預期管理，足以牽動環球金融市場，相比之下，內地央行則瞄準人民幣滙價的管理上。

自5月初特朗普突然「變臉」下令對中國進口商品加徵關稅後，人民幣波幅擴大，並急速貶值， 又逼近「七算」。

「七算」除了屬整數關口之外，自從2015年「811滙改」以來，美元兌人民幣曾在2017年初及2018年底考驗該水平均能守穩，於是逐漸被視為中央的滙率「政策底」，一旦跌穿，恐引發大量資金外流，嚴重損害金融體系安全。

中美由貿易戰打到科技戰，人民幣再有「破七」之虞，近日先有人民銀行前行長周小川表明，投資者不須過分注視整數關口，把「七算」看作底線不合理；跟着到現任行長易綱，直言人民幣滙價沒設「紅線」，又強調擁多項政策工具應對中美貿易糾紛加劇。兩代行長輪流表態，似乎正在淡化「七算」的重要性。

事實上，外資大行為人民幣「把脈」時，因應中美貿易戰惡化，普遍相信「破七」只是時間問題。值得留意的是，日前連中資大行中金最新報告也估計，中美貿易摩擦如持續升溫，中國GDP增長將放緩，由2019年的6.2%，降至明年的6%；在最悲觀情況下，人民幣滙價將低見7.18，看淡程度不下於外資。

人民幣今次會否真的「七算」難保？當然要視乎中美貿易戰發展而定，月底日本大阪G20峰會期間將舉行「習特會」，惟兩國均傳遞勿抱太高期望的訊息，人民幣短期內即使未致跌穿關鍵位，但可能性已愈來愈大。從另一個角度看，中央正積極管理預期，冀投資者不要過於看重「七算」，以備日後若失守，也減弱其對金融體系、尤其是股市的破壞力。

與人民幣走勢息息相關的港股，在美國議息前夕維持窄幅波動，恒指昨天漲1%，收報27481點。附【圖】所見，EJFQ系統內TrendWatch通道已由升轉跌，意味整體趨勢開始向下。此外，盈富基金(02800)更早於5月底發出後市向淡的紅燈，反映與盈富表現亦步亦趨的恒指勢頭轉弱。

恒指自高位30280點下挫約12%至嚴重超賣水平才反彈，惟上周略為升破250天線便掉頭，目前已接近牛熊線和TrendWatch通道頂交滙，即成交量密集區27700點至28000點的阻力位，萬一聯儲局忽然偏鷹，又或是人民幣加快貶值，恒指隨時再度顯著回吐。

信報投資研究部

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