中國財經

上證指數午後偏軟，現跌3點，深成指亦跌5點。

上證指數現報2884點，跌3點或0.11%，最低見2874點，跌13點或0.46%，成交1108.44億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8775點，跌5點或0.06%，高見8839點，升58點或0.66%，成交1520.3億元。

滬深300指數報3658點，升3點或0.11%；創業板指數報1451點，升8點或0.6%。

各板塊普遍走低，有色金屬股挫逾1%；房地產、石油、水泥、煤炭、化工、鋼鐵、電力、金融股偏軟；半新股則漲逾5%。