中國財經

上證指數早段走軟，現跌3點，深成指跌13點。

上證指數現報2883點，跌3點或0.13%，最低見2874點，跌13點或0.46%，成交550.71億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8767點，跌13點或0.16%，低見8722點，跌57點或0.66%，成交766.53億元。

滬深300指數報3654點，跌不足1點；創業板指數報1446點，升4點或0.3%。

各板塊普遍向下，有色金屬、石油、房地產、煤炭、化工、電力、鋼鐵、水泥股偏軟；半新股則漲逾5%；金融股靠穩。