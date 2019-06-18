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中美貿戰若升溫 大摩料儲局利率降至近零

摩根士丹利認為，若中美貿易爭拗惡化，導致美國經濟衰退，聯儲局明年春天或把利率降至接近零，標指可能較現水平低17%。

美國滙豐擴充分行網絡 進駐蘋果大本營



滙控(00005)旗下美國滙豐計劃擴充分行數量約四分之一，涉增約50個分行，增聘逾300名僱員。

伊朗濃縮鈾庫存10天內超核協議上限



為報復美國退出伊朗核協議並恢復制裁，伊朗宣布當地低濃縮鈾庫存10天內、即本月27日前，將超出核協議規定的300公斤上限。

fb及Netflix急彈 納指收漲0.62%



Facebook擬推虛擬貨幣，股價收市飆逾4%，Netflix都抽高逾3%，帶動納指漲0.62%，盤中曾升0.88%；本周美英日央行議息結果公布前，金融市場表現淡靜，道指反覆收漲22點或0.09%，盤中曾升76點，也一度轉跌39點；標指則微漲0.09%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國紐約聯儲製造業指數6月跌至負8.6，是2016年10月以來首次負數，預期跌至10。6月NAHB房屋市場指數降至64，低於預期。

￭ 美滙指數曾撲上97.603兩周高位，尾段因數據疲弱而倒跌0.01%，報97.57；英鎊跌至1.2534美元，創2018年11月中以來最弱。

￭ 紐約期金收市跌0.1%，每盎斯報1342.9美元。

￭ 紐約期油曾跌1.77%，收市仍回落1.1%；布蘭特期油挫1.7%。

￭ 空巴獲維珍租購14架空巴A330-900客機，目錄價41億美元；租賃商Air Lease有意購入100架A321XLR客機，目錄價110億美元。

￭ 歐股個別發展，法股和英股分別升0.44%及0.16%，德股跌0.09%。德國漢莎航空盈警，股價挫逾10%，累及航空股下滑。

【新股追蹤】嘉宏教育暗盤收跌3%



嘉宏教育(01935)周二掛牌，交易資料顯示，暗盤價收報1.45元，較招股價跌3.33%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27158點，較昨日恒指收市低水69點。

￭ ADR港股比例指數報27170點，較港收市低57點。

￭ 新地(00016)屯門御半山II期據稱累積收逾1200票，超額10倍。

￭ 新世界(00017)元朗瑧頤錄逾400票，超購2.6倍。

￭ 力寶華潤(00156)預期全年虧損不少於7000萬元。力寶(00226)預期全年虧損不少於1億元。

￭ 香港華人(00655)預期全年溢利不多於1500萬元。

￭ 漢國置業(00160)預期全年淨溢利按年減少逾50%。

￭ 奧瑪仕(00959)預期全年淨虧損顯著增加。

￭ 恒投證券(01476)主要股東售7.81億股內資股，佔已發行股本29.99%，涉總代價45.01億元。

￭ 銷售文件披露，信義玻璃(00868)配售信義光能(00968)3.14億股，涉資11.74億至12.18億元。