中國財經

中國證監會據報在剛過去的周日牽頭召集部分頭部券商及基金，就防範化解債市流動性風險進行商議。

路透引述消息人士透露，會議要求客觀看待交易對手方，不要一刀切停止逆回購融資；並將對參會券商提供定向融資支持，其中包括發行金融債、提高短期融資券額度等。

會議提出，券商基金要互相支持，可以點對點支持，但質押品資質要市場化，不降低風控標準。央行將協調銀行在現有工具下支持頭部券商融資；證金公司可與券商進行回購交易。

消息表示，出於對最近結構化產品風險蔓延的擔憂，監管鼓勵自營戶繼續給產品戶提供資金，也不能搞一刀切。據悉，會議要求頭部券商基金要對中小券商、基金進行流動性支持；此外，今後回購違約可通過交易中心(CFETS)的違約處置交易機制快速處理相關債券。

消息人士又透露，此次會議目的不是要保護高風險機構，而是保護市場，阻斷風險傳遞。要允許破產，個別機構、產品出風險是好事情，淘汰掉高風險高槓桿冒進的機構。信用收縮不可避免，但不能過於劇烈、要平滑，以時間換空間降槓桿。

包商銀行接管組負責人周日表示，按照既定方案，包商依法依規打破剛性兌付，雖然帶來一點小的陣痛，但有利於糾正部分機構一些激進的經營模式。目前金融市場也在逐步適應和調整中，短期影響是完全可以通過市場的理性調整加以應對的，各項市場指標正在趨於平穩。