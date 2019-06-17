中國財經

上證指數午後維持造好，現升9點，深成指則跌22點。

上證指數現報2891點，升9點或0.33%，最高見2902點，升20點或0.71%，成交1170.56億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8787點，跌22點或0.25%，低見8753點，跌56點或0.64%，成交1577.53億元。

滬深300指數報3660點，升5點或0.16%；創業板指數報1440點，跌13點或0.9%。

各板塊個別發展，電力、房地產、石油、水泥股偏軟；半新股則漲逾1%；化工、金融、有色金屬、煤炭、鋼鐵股靠穩。