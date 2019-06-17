中國財經

瑞士百達資產管理預計，未來5年，中國有八成的經濟增長將由消費帶動，而年均經濟增長大約5.5%，佔全球經濟增長約35%。

百達資產管理首席策略師Luca Paolini在其全球展望報告中表示，隨着美國在全球的領導地位漸減，發達國家經濟前景將受影響；相對地，新興市場資產，尤其是亞洲的吸引力將有所提升。

他預計，隨着中國經濟改革，國內金融市場表現將特別出眾，中國股票和債券有望因此獲得重估。未來5年，中國80%的經濟增長會由消費帶動，從投資型轉為消費主導將有助支持股市。

Paolini稱，雖然中國經濟增長速度會較近數十年有所放緩，但會更具質量，預計未來5年，中國年均經濟增長會徘徊在5.5%，佔全球經濟增長約35%；同期的預測通脹為年均2.2%。

他說，溫和通脹，加上央行有利的政策和國外投資者需求支持，對於美元投資者而言，以人民幣計價的中國債券每年平均實質回報可達2.5%。同時，因為人口老化和財富增長，市民用於醫療、教育和退休的開支將有所遞增，為填補儲蓄下降帶來的空缺，中國需要吸引更多外資。

該行認為，隨着中國吸納國際資金，投資組合會相對作出調整，一直吸納大量中國資金的美債將可能會是其中一個輸家。而未來5年，很多傳統資產類別的回報將低於歷史平均水平。