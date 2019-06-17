中國財經

上證指數早段反覆靠穩，現升2點，深成指則跌32點。

上證指數現報2884點，升2點或0.1%，最高見2902點，升20點或0.71%，成交653.18億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8778點，跌32點或0.36%，低見8777點，跌32點或0.37%，成交864.77億元。

滬深300指數報3656點，升1點或0.03%；創業板指數報1443點，跌10點或0.74%。

各板塊個別發展，有色金屬、金融、化工、鋼鐵、石油股靠穩；電力、房地產、煤炭、水泥股則偏軟。