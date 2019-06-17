中國財經

中美經貿摩擦持續，內地黨媒《求是》雜誌發表文章指，在重大原則性問題上，中國的立場和態度明確堅定、始終如一，呼籲美方不要低估中國應對經貿摩擦的政策準備和能力經驗。

文章稱，美方不斷升級中美經貿摩擦，對中國實行貿易霸凌主義和各種封鎖打壓，無疑會對中國企業的生產經營以及人們的消費和預期產生不利影響，增加經濟下行的壓力。但現在無論是財政政策、貨幣政策、收入政策，還是產業政策、科技政策、投資政策等，都存在充足的空間。中國完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰，可用的政策工具是多種多樣的，是成熟可靠的，隨時可大顯身手。

文章指出，雖然中美經貿摩擦給中國經濟增加新變數，但中國經濟發展長期向好的基本面、持續增長的良好支撐基礎和條件、經濟結構調整優化的前進態勢均沒有變。

文章表示，用極限施壓的手段達到自己的目的，是美國一些人在國際談判中的伎倆，美其名曰「交易的藝術」。其主要特徵是以多面進攻、漫天要價為手段，同時在跨領域的多議題上與對手博弈，然後回轉妥協，暗度陳倉，從而在核心利益上達成目標，靠強權維繫霸權，靠霸凌訛詐擊垮對手。

文章稱，美國一些人覺得極限施壓威力無比，對中國也篤定奏效。但在重大原則上，中國決不讓步。針對中國的極限施壓必然引起中國人民的極大反感和強力反對。無論形勢如何發展變化，中國都堅持做好自己的事情。通過改革開放發展壯大自己，是應對經貿摩擦的根本之道。中國將繼續深化改革開放，開放的大門不會關上，只會愈開愈大。