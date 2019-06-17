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今日 09:31 中國財經

華為傳智能手機海外出貨量或大跌逾四成

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受到美國封殺，華為據報正為智能手機海外出貨量可能大跌40%至60%，做好準備。

外電引述消息人士報道，根據華為銷售與市務經理內部估算，今年智能手機銷售會減少4000萬至6000萬部，佔國際業務相當大部分。

消息指，華為正在探索各種選項，包括抽起智能手機海外最新型號Honor 20。該機型原計劃本月21日在包括英法兩國等歐洲部分地區發售。

據悉，華為將密切關注銷售情況，倘若欠佳，可能會切斷付運。

至於為了彌補海外銷售下滑，華為今年有意佔據中國智能手機市場份額最多一半。

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