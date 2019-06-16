中國財經

中信證券發表報告，認為流動性和內部政策轉機已明確，中美分歧和基本面或有轉機，內地貨幣政策依然偏鬆，相信金融市場風險可控。

該行相信，A股向上拐點逐步確立，建議積極留意三個主題，包括大消費、大金融及基建板塊。