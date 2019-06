中國財經

瑞銀全球財富管理首席經濟學家唐納文(Paul Donovan)早前發表報告,提到中國消費價格上漲時稱,其主要原因是發生豬瘟,惟他卻寫上「這有關係嗎?如果你是一隻中國豬的話就有關係」 (Does this matter? It matters if you are a Chinese pig)。

瑞銀日前發表聲明稱,該公司毫無保留地因唐納文的無意評論而造成的任何誤解誠懇道歉,並稱其觀點僅探討由於豬肉價格上漲,導致的通脹及中國消費價格上漲。

不過,香港中資證券業協會向瑞銀發公開信,狠批唐納文涉嫌採用侮辱性文字,傷害中國人感情,又認為瑞銀的道歉缺乏誠意和悔意,要求瑞銀立即解僱唐納文。

就此,瑞銀發言人稱:「我們可以確認唐納文已經停職,讓公司可以審查事件,並評估是否需要採取進一步措施。」