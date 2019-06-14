中國財經

投行美銀美林認為，如果中美雙方未能就貿易談判達成共識，美國對2000億元商品全面加徵25%關稅，且本月二十國集團(G20)峰會局面陷入僵局，則中國有理由容許人民幣滙率「破7」。

美銀美林最新研究報告指出，一旦G20峰會關於推進中美貿易談判失敗，人民幣須於今年底貶至7.13，以消化美國對2000億美元中國進口商品關稅稅率上調至25%的影響。

報告稱，倘若中美兩國在峰會只發表聲明，但仍實施2000億美元商品關稅稅率上調，即「無協議+邊緣政策」，則明年底人民幣將貶至7.5。

報告又預料，如果是沒有協議，而美國實施2000億美元商品關稅稅率上調，以及對其餘約3000億美元中國進口商品開徵關稅，即「無協議+貿易戰」，兼且有其他升級計劃，則人民幣將由今年底的7.2貶至明年底的7.77。

報告稱，相信人民幣貶值將伴隨減息和財政刺激，以穩增長和確保宏觀穩定。

該行又稱，如果美國總統特朗普與中國國家主席習近平在G20峰會上達成協議並撤回關稅決定，則預計人民幣在今明兩年底分別見6.63和6.8。

美國總統特朗普稍早前再次重申，有意與中國國家主席習近平會晤，指兩國可望達成貿易協議。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)則警告，倘若中國國家主席習近平拒絕在G20峰會期間，與特朗普會面，可能會有後果。