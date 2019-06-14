中國財經

中國5月份工業增加值增速、固定資產投資遜於市場預期，零售增速則勝預期。

國家統計局公布，5月份，全國規模以上工業增加值按年增長5%，遜於市場預期的增長5.4%，增速按月回落個0.4百分點。首5個月，規模以上工業增加值升6%，亦遜於市場預期的增長6.1%，增速較首4個月回落個0.2百分點。

首5個月，全國固定資產投資21.76萬億元(人民幣‧下同)，按年增長5.6%，遜於市場預期的增長6.1%，增速較首4個月回落0.5個百分點。全國房地產開發投資4.61萬億元，增長11.2%；基礎設施投資增長4%。

5月份，社會消費品零售總額3.3萬億元，按年升8.6%，增速比上月加快個1.4百分點，優於市場預期的升8.1%。至於首5個月，社會消費品零售總額16.13萬億元，按年增長8.1%，亦勝於市場預期的升8%。

國家統計局表示，5月份國民經濟運行總體平穩、穩中有進，繼續運行在合理區間。當前，外部環境不穩定不確定因素有所增加，國內發展不平衡不充分問題仍然突出，經濟持續健康發展的基礎還需鞏固。

國統局指出，下階段，要堅持穩中求進工作總基調，統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，狠抓穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期政策落實，堅持以供給側結構性改革為主線，培育壯大國內市場，持續打好三大攻堅戰，着力推動高質量發展，深化改革開放，強化創新驅動，加快產業升級，促進經濟平穩健康可持續發展。