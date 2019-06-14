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今日 11:26 中國財經

周小川:貿戰或再觸發多國滙率競爭性貶值

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人民銀行前行長、中國金融學會會長周小川表示，貿易戰如果打起來，很容易再次出現滙率的變化，有可能過去達成防止競爭性貶值的共識會重新受到挑戰。如果都靠競爭性貶值，整個世界的金融秩序也會混亂，大家都不會得到好處。

周小川出席陸家嘴論壇時稱，應對貿易摩擦，對中國來講，對美國出口減少的部分要盡可能通過擴大銷售渠道出口到其他國家。不過出口多元化以後，金融現象反過來對於滙率會產生一定的壓力，貿易領域產生的問題有可能再度觸發全球多個國家競爭性貶值。

他表示，現在有很多是市場參與者做出的反應，他們覺得受到損失了，需要作出調整。希望隨着貿易政策爭取調整回正軌，這樣信心可以得到恢復。此外G20大阪峰會馬上要召開，全球金融穩定理事會應該借這樣的場合，重點研究這個問題，對全球金融市場給予一定穩定的訊號。

周小川又稱，政策制定上要有一些鼓勵中國出口多元化發展的進程，用兩三年時間慢慢可以找到新的出口市場。

他認為，出口多元化以後，金融現象反過來對於滙率會產生一定的壓力，一方面宏觀政策要作出一些響應，另外一方面還要治本，貿易上出的問題還是要靠貿易上的辦法來根本解決。這個解決過程當中，肯定對金融市場不同產品不同板塊也會產生一些衝擊。

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