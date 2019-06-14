中國財經

上證指數早段靠穩，現升1點，深成指則跌5點。

上證指數現報2912點，升1點或0.05%，最高見2924點，升13點或0.47%，成交785.9億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8946點，跌5點或0.06%，低見8913點，跌37點或0.42%，成交1093.88億元。

滬深300指數報3690點，升5點或0.15%；創業板指數報1480點，升不足1點或0.05%。

各板塊個別發展，石油股挫逾1%；鋼鐵、化工、水泥、電力、煤炭股偏軟；有色金屬、房地產、金融股靠穩。