今日 09:41
中國財經
人民銀行公開市場今日進行1000億元(人民幣．下同)的28天期逆回購操作。
本周公開市場逆回購到期規模2100億元，其中今日無逆回購到期。據此計算，本周公開市場淨投放650億元。
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