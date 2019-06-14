中國財經

上證指數高開2點後靠穩。

上證指數開市報2913點，升2點或0.08%；現報2918點，升7點或0.27%。

深成指開市報8956點，升5點或0.06%；現報8983點，升32點或0.36%。

滬深300指數開市報3690點，升5點或0.14%；現報3701點，升16點或0.44%。

創業板指數開市報1478點，跌1點或0.09%；現報1487點，升7點或0.52%。

各板塊個別發展，金融、房地產、鋼鐵、有色金屬、煤炭、化工、電力、水泥股靠穩；石油股則偏軟。