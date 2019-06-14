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美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)警告，倘若中國國家主席習近平拒絕在二十國集團(G20)峰會期間，與總統特朗普會面，可能會有後果。

美方表示，中美兩國領導人本月稍後於日本大阪出席二十國集團(G20)峰會期間，可能會舉行雙邊會談。不過，中方至今仍未表態。

庫德洛出席一個經濟研討會時重申，特朗普已表示強烈希望與習近平會晤，但雙方尚未正式安排會晤，又說特朗普表明如果會面未能實現，可能會有後果。

庫德洛表示，中方尋求一份平衡的貿易協議，但從美方角度來看是不可能的事，因為中美關係本身不平衡，美方希望透過貿易談判修正情況。他又指，貿易戰引起的經濟壓力將會轉移到中國，中方因此所受的經濟損失會較美方大。

談及華為，庫德洛引述特朗普稱，華為既是安全問題，也是貿易問題。

此外，庫德洛亦提及本港反對《逃犯條例》修訂示威活動。他稱，這與30年前的天安門事件不完全一樣，但確實是令人想到天安門事件和爭取自由的鬥爭。而香港的抗議活動提出了一個疑問，即北京方面是否希望實現「我們在貿易方面要求的那種自由化」。

特朗普日前警告，若中美元首未能在月底G20峰會會面，美國將即時啟動新一輪對華加徵關稅措施，意味會對餘下約3000億美元中國貨加徵最多25%關稅。