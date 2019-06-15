即巿股評 港股直擊 中國財經

中國經濟面對內憂外患交困，一方面與美國的貿易衝突尚未解決，另一方面GDP增長下行壓力未減；科創板昨天開板，能否提振內地金融市場，仍須觀望。在此形勢下，中央為刺激經濟再次祭出谷基建的招數，擬放寬地方政府專項債券在重大項目的運用，冀打造新融資模式，預料有利基建投資提速。

國務院周一(10日)收市後公布《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，允許把專項債券作為符合條件的重大項目資本金，以及積極鼓勵金融機構提供配套借貸支持等。通知所涉及的項目，主要是國家重點支持的大型工程。

地方政府發行專項債券，是為建設特定具體工程籌集資金，並以落成後取得的收入作擔保。至於項目資本金制度，則針對各類經營性投資項目，按比例確定項目的資本金，鐵路、公路、城市軌道交通項目現在資本金比例為20%。

過去，地方專項債只屬基建項目的債務性資金，不得作為項目資本金，因此，傳統基建拓展依靠「資本金+銀行貸」，其中資本金主要來源包括企業自有資本、地方政府或中央預算內投資等；現在批准地方專項債可用作符合條件項目的一部分股本，除了減低債務負擔外，也可增強融資能力。當專項債作為項目資本金後，資金壓力將顯著紓緩，有望催生「專項債+銀行貸」新融資模式，適度提升槓桿，加快基建項目發展步伐。

由於受惠的是國家重點支持的鐵路、國家高速公路、具戰略性的地方高速公路、供電、供氣等，相信有助保證槓桿擴大後仍處穩定可控範圍，不會影響金融體系安全。

另外，該通知表明專項債作為資本金不得超越項目收益實際水平，意味着項目營運足夠保障專項債還本付息，不致過度融資。

根據分析，今年擬安排的地方政府專項債達2.15萬億元(人民幣．下同)，目前剩餘額度約1.29萬億元。按照年初以來發行情況，基建部分佔15%至30%，反映可用於基建的專項債資金尚有2000億至4000億元；假設重大項目佔一半比例，加上銀行借貸的槓桿效應，估計拉動新增基建投資介乎4000億到1.4萬億元。

內地2019年首4個月基建投資按年上升4.4%，新政策預期可額外提高全年基建投資2.2個至7個百分點，到超過一成，遠勝去年增速僅3.8%，有助改善相關股份的表現。

附【圖】所見，「基建三寶」年初至今暫時一直跑輸恒指，累積跌幅在3%至12%之間，恒指則上漲5.6%。

參考EJFQ FA+資料，中國鐵建(01186)、中鐵(00390)及中交建(01800)預測市盈率介乎4倍至6倍，市賬率只有0.5倍至0.6倍，全部都低於中位數接近一個標準差，估值便宜，可以逢回吐博反彈。

信報投資研究部

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