中國財經

瑞銀全球財富管理首席經濟學家Paul Donovan昨日發表報告,提到中國消費價格上漲時稱,其主要原因是發生豬瘟,惟他卻寫上「這有關係嗎?如果你是一隻中國豬的話就有關係」 (Does this matter? It matters if you are a Chinese pig)。

瑞銀今日發表聲明稱,該公司毫無保留地因Donovan的無意評論,而造成的任何誤解誠懇道歉,並稱其觀點僅探討由於豬肉價格上漲,導致的通脹及中國消費價格上漲。

瑞銀方面透露,Donovan稍後將發表一段道歉的音頻。