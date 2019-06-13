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今日 14:53 中國財經

倫敦交易所:滬倫通快將啟動

倫敦交易所行政總裁David Schwimmer在第11屆陸家嘴論壇上表示，快將啟動滬倫通的合作項目，這體現中英雙方監管部門的合作關係，監管框架已經做好，跨境規則也已經確認，有一個發行商已經做好準備開展行動。

他續稱，滬倫通對雙方的發行商都受惠，也是中國資本市場持續開放、國際化的重要一步，讓國際投資者從中國市場的增長中獲益，也讓英國的上市公司更好地獲得中國投資者的融資。

Schwimmer又稱，倫敦和上海或中英之間很好的合作，中國A股將於本月24日正式進入富時羅素指數。

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