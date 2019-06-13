中國財經

上證指數午後窄幅上落，現升不足1點，深成指則跌4點。

上證指數現報2909點，升不足1點或0.02%，最高見2918點，升9點或0.31%，成交1552.42億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8950點，跌4點或0.05%，低見8866點，跌88點或0.99%，成交2089.44億元。

滬深300指數報3688點，跌2點或0.08%；創業板指數報1478點，升4點或0.33%。

各板塊普遍向好，半新股漲逾1%；煤炭、電力、化工、鋼鐵、金融、石油、房地產、有色金屬股靠穩；水泥股則偏軟。