訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:18 中國財經

滬指午後窄幅上落 煤炭股靠穩

放大圖片

上證指數午後窄幅上落，現升不足1點，深成指則跌4點。

上證指數現報2909點，升不足1點或0.02%，最高見2918點，升9點或0.31%，成交1552.42億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8950點，跌4點或0.05%，低見8866點，跌88點或0.99%，成交2089.44億元。

滬深300指數報3688點，跌2點或0.08%；創業板指數報1478點，升4點或0.33%。

各板塊普遍向好，半新股漲逾1%；煤炭、電力、化工、鋼鐵、金融、石油、房地產、有色金屬股靠穩；水泥股則偏軟。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。