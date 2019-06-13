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今日 12:32 中國財經

上交所料兩月內首批企業科創板上市

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內地科創板今早在第11屆陸家嘴論壇上舉行開板儀式，上交所理事長黃紅元在論壇上表示，待發行數量到一定規模後，預期在未來兩個月內，將有首批企業在科創板上市交易。

他續稱，自3月18日開始受理企業申請科創板後，到現在已受理122家，主要集中在新一代訊息技術、高端製造、生物醫藥等六大領域。

黃紅元指出，本月5日和11日分別召開兩次上市委審議會議，通過6家企業，平均從受理到通過需時70天。這些企業將向中證監進行發行註冊，通過註冊後，便會進入路演和發行階段。

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