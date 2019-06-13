中國財經

人民銀行副行長、外管局局長潘功勝表示，將推動QFII(合格境外機構投資者)、RQFII(人民幣合格境外機構投資者)改革，擴大投資範圍，研究適度放寬甚至取消QFII額度管理，QDLP(合格境內有限合夥人計劃)試點在上海常態化。

潘功勝稱，會繼續加快金融市場互聯互通和雙向開放，系列改革舉措會在加強市場溝通的基礎上，擇機在上海先行先試。具體而言，一是支持科創板健康發展；二是推動QFII、RQFII改革，擴大投資範圍，研究適度放寬甚至取消QFII額度管理，QDLP試點在上海常態化；三是建設開放的、有競爭力的外滙市場，擴大市場主體，豐富交易產品，優化外滙風險對沖方式；四是協同本外幣跨境資金管理政策，完善本外幣一體化的宏觀審慎管理，試點建立本外幣一體化的賬戶體系，統一本外幣跨境資金池管理政策。

近年來，QFII額度逐年提升，由2003年初設時的3.5億美元，升至2019年5月末的累計批准額度1057.96億美元。此外，今年以來RQFII額度連續擴容，前5個月新批准14家RQFII，累計新增額度共306.5億元人民幣，已超過2018年全年批准額度的一半。6月5日，人行宣布，RQFII試點地區擴大到荷蘭，投資額度為500億元人民幣，將RQFII試點國家或地區數增至20個。