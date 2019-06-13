中國財經

人民銀行副行長、外管局局長潘功勝表示，中國完全有基礎、有信心、有能力，保持外滙市場穩定運行，保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定。

潘功勝出席陸家嘴論壇時稱，當前中國外滙市場總體平穩，經常項目順差處於合理區間，外滙儲備穩中有升；將繼續穩步推動中國資本項目開放，促進跨境貿易投資自由化便利化。

他表示，目前中國資本市場中境外投資者的比重仍然較低，未來具有較大的增長空間，而境外資本進入中國資本市場的潛力大，這將是未來中國國際收支結構演變的一個重要特徵。