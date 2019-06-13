中國財經

A股早段走低，上證指數跌17點，深成指跌67點。

上證指數現報2891點，跌17點或0.6%，最低見2885點，跌23點或0.81%，成交759.96億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8887點，跌67點或0.76%，低見8866點，跌88點或0.99%，成交1051.24億元。

滬深300指數報3662點，跌29點或0.79%；創業板指數報1469點，跌4點或0.3%。

各板塊普遍向下，水泥、化工、石油、房地產、金融、鋼鐵、煤炭、電力股偏軟；半新股則漲逾1%；有色金屬股則靠穩。