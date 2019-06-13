中國財經

上證指數低開4點後走軟。

上證指數開市報2905點，跌4點或0.14%；現報2900點，跌9點或0.31%。

深成指開市報8948點，跌6點或0.07%；現報8922點，跌32點或0.36%。

滬深300指數開市報3689點，跌1點或0.04%；現報3682點，跌9點或0.25%。

創業板指數開市報1474點，升不足1點或0.04%；現報1471點，跌2點或0.18%。

各板塊普遍走低，石油、有色金屬、水泥、鋼鐵、電力、房地產、煤炭、化工股偏軟；金融股則靠穩。