訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:01 中國財經

外交部:中美強行脫鈎勢引發金融動盪

放大圖片

外交部強調，中美是世界最大的兩個經濟體，在全球的產業鏈、供應鏈和價值鏈中都佔據重要位置，如果強行讓中美脫鈎，勢必會打亂現行的世界經濟鏈條，破壞全球產業分工，引發國際市場的混亂和金融市場的動盪，肯定不是各利益攸關方希望看到的。

被問到美國有人認為中方在中美經貿合作中佔了便宜，鼓吹中美「脫鈎論」，外交部發言人耿爽表示，「脫鈎論」是美國的一小撮固守冷戰思維、奉行「零和博弈」的人鼓噪出來的，極其危險也是極不負責任的論調，違背中美合作共贏的本質，枉顧兩國交流合作友好密切的民意，不符時代發展進步的潮流，不可能得到支持，也注定不會得逞。

他表示，中美建交40年來，兩國已經形成「你中有我，我中有你」，高度互補，深度融合的利益格局和互利互惠關係。現在中美已成為彼此最大的交易夥伴國和重要的投資對象國，美國幾乎所有的大公司在中國都有業務，所有的州與中國都有合作。美國從中美經貿中獲得巨大利益，僅2017年，美資企業在華銷售收入就超過7000億美元，利益超過500億美元。要讓中美脫鈎，首先要問問這些公司企業、地方省州、兩國的民眾會不會同意。

他又稱，歷史和現實證明，中美作為兩個大國，合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。