中國財經

外交部強調，中美是世界最大的兩個經濟體，在全球的產業鏈、供應鏈和價值鏈中都佔據重要位置，如果強行讓中美脫鈎，勢必會打亂現行的世界經濟鏈條，破壞全球產業分工，引發國際市場的混亂和金融市場的動盪，肯定不是各利益攸關方希望看到的。

被問到美國有人認為中方在中美經貿合作中佔了便宜，鼓吹中美「脫鈎論」，外交部發言人耿爽表示，「脫鈎論」是美國的一小撮固守冷戰思維、奉行「零和博弈」的人鼓噪出來的，極其危險也是極不負責任的論調，違背中美合作共贏的本質，枉顧兩國交流合作友好密切的民意，不符時代發展進步的潮流，不可能得到支持，也注定不會得逞。

他表示，中美建交40年來，兩國已經形成「你中有我，我中有你」，高度互補，深度融合的利益格局和互利互惠關係。現在中美已成為彼此最大的交易夥伴國和重要的投資對象國，美國幾乎所有的大公司在中國都有業務，所有的州與中國都有合作。美國從中美經貿中獲得巨大利益，僅2017年，美資企業在華銷售收入就超過7000億美元，利益超過500億美元。要讓中美脫鈎，首先要問問這些公司企業、地方省州、兩國的民眾會不會同意。

他又稱，歷史和現實證明，中美作為兩個大國，合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。