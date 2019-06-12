中國財經

A股午後維持跌幅，上證指數跌12點，深成指跌68點。

上證指數現報2913點，跌12點或0.42%，最低見2903點，跌21點或0.75%，成交1869.49億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8968點，跌68點或0.76%，低見8930點，挫106點或1.18%，成交2413.32億元。

滬深300指數報3695點，跌23點或0.63%；創業板指數報1474點，跌13點或0.9%。

各板塊普遍走軟，化工、金融、煤炭、房地產、水泥股偏軟；有色金屬股則漲近3%；電力、石油、鋼鐵股靠穩。