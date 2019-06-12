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《華爾街日報》引述房地產經紀公司Douglas Elliman稱，安邦保險已聘請該公司負責出售紐約華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)內的375個住宅單位，並正與倫敦的Knight Frank合作尋找海外買家。料有關單位將於今秋出售。

安邦保險於2015年斥資19.5億美元收購華爾道夫酒店，創下美國酒店收購價最高紀錄。2017年，安邦關閉該酒店以重新裝修，並將1400多間客房中的數百間改造成為私人住宅。

Douglas Elliman沒有透露這些單位的售價。不過，其他經紀公司表示，售價將可能與紐約市價最高的住宅單位相當，約為每平方呎3500美元或更高。

一些房地產經紀表示，華爾道夫酒店目前可以算掌控在中國政府手中，因此中美之間的緊張關係逐漸升級可能也會令其中住宅單位的銷售變得複雜。

中國政府在2018年以涉嫌從事非法活動為由接管了安邦。

按房地產評估公司Miller Samuel的資料顯示，2018年曼哈頓未售出的新住宅單位數量較2015年增加一倍多，至7983個。這些單位的售價通常在住宅單位市場最貴的10%之列。華爾道夫酒店住宅單位應市之時，將適逢新豪華單位供應達頂峰之際。

與此同時，豪華單位的需求一直在下降。在中國政府防止資金外流的壓力下，富裕的中國買家已撤退。而由於本土政局不穩，其他國際買家在此期間也紛紛撤離。