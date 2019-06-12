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今日 11:58 中國財經

蘋果參加天貓618促銷

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內地媒體報道，蘋果公司首次參加天貓618促銷，全線產品參與打折。

天貓方面表示，目前在Apple Store官方旗艦店可領取最高800元人民幣的專享優惠券，覆蓋iPhone Xs/XR/Max、iPad mini、iPad Air、Mac、Apple Watch等蘋果熱門產品，適用於6月16日至18日。

據悉，蘋果官方參加天貓618尚屬首次，此前在國內僅參加過天貓雙11。是次僅限於Apple Store天貓官方旗艦店，蘋果官網、Apple Retail Store門店均不參與。

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