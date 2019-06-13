即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

恒生指數昨天收報27789點，4個交易日進賬超過千點，並已逼近成交量密集區阻力28000點水平。港股顯著造好，是由A股大幅反彈帶動，而美股早一晚再次衝頂亦是助力之一。

道指周一(10日)延續上周強勢，6天累漲超過半成，屬2018年5月以來最長升浪；納指也飆逾1%，標普500指數則觸及2900點關。美股能夠錄得佳績，自然是不停遭總統特朗普責罵的聯儲局主席鮑威爾對減息口風開始鬆動所致。

鮑威爾坦言貿易戰後果難料，不排除調節利率，此舉正合特朗普心意。特朗普剛在訪問中批評聯儲局並非「自己人」，且羨慕中國國家主席習近平這位「朋友」儼然「中國聯儲局主席」，可以直接操控貨幣政策，而不像他無法對聯儲局發號施令。正因如此，特朗普上任後一直用盡方法向聯儲局施壓，除了持續炮轟局方加息(及縮表)步伐不當，沒有配合白宮政策，以致拖累經濟和股市；他亦自詡為「關稅人」(Tariff Man)，四面八方發動貿易戰，令本來已增長放緩的美國經濟走向衰退邊緣，使全球金融市場不確定性大增，其中一個目的相信是要聯儲局就範。

聯儲局2015年重啟加息周期是否合適，暫未有定論，但如非當年趁經濟略見起色即開始上調利率，則環球經濟前景不明、美國經濟也日漸轉差的今天，局方減息空間便受限制，少了一件「救市」的有用工具。

值得留意的是，上周五美國就業數據差劣，市場對提早減息的預期升溫，股市因而加速上揚，這或許反映特朗普以搞壞經濟為手段，期望倒逼聯儲局出招，已初見成效。

美股把壞消息當作好消息炒，與A股相若，內地經濟據愈差，股民愈憧憬刺激措施力度愈重，帶動A股彈升。然而，多年來中央財政政策即使如何努力、人民銀行貨幣政策怎樣積極配合，都難敵市場無形之手，股市始終無法營造「長牛」，經濟上也有不少沉疴待治。美市「A股化」，減息預期相信不足以推升股市突破歷史高位。

另一個有力影響美股的因素是中美貿易談判。習近平上周首度公開回應近期的貿易戰，釋出善意，惟兩國元首會否在月底日本大阪G20峰會順利進行磋商尚有變數，特朗普於「朋友」行程未公布前，率先表明如沒有「習特會」便即加徵關稅，態度強硬。何況，縱使一如去年12月初，在阿根廷G20峰會期間舉行「習特會」般達成停戰共識，也不代表兩國矛盾完全化解，中美關係將帶來多少利好大市的消息，不宜寄予厚望。

總括而言，美股近日又似展現強勢，卻暫缺乏再次破頂的催化劑。

附【圖】所見，標指中線市寬（股價高於50天線比率）已重返中軸之上，長線市寬（股價高於200天線比率）亦一年多以來從未失守好淡分界，反映市底仍然靠穩，儘管挑戰紀錄高位不果，短期也沒有大幅回落風險。

信報投資研究部

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