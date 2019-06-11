中國財經

蘋果智能手機代工生產商鴻海集團表示，面對美中貿易戰，將以全球化布局、在地化生產快速敏捷應對。

候選董事、負責半導體事業的劉揚偉在投資人說明會上指出，鴻海董事會將新設立經營委員會，共有9名成員，包括4名董事候選人及5名次集團負責人，而未來將每半年舉辦投資人說明會。

劉揚偉稱，美國威斯康辛州投資案，在中美貿易戰中更顯重要。目前鴻海在全球有16個國家有生產據點，以及4個重要的研發基地。

鴻海董事長郭台銘早前宣布將退出鴻海經營，並投入國民黨總統大選的初選。