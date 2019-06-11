中國財經

台灣股市高收，加權指數收報10607點，升41點或0.39%。

台股今早輕微高開1點，其後反覆向好，最高見10637點，連續兩日靠穩。其中，機電股升0.95%，泥窯股升0.68%。

分析師指出，台股今日上揚，主要是跟隨隔晚美股造好，以及亞太區其他股市的漲勢，因美國決定暫時擱置向墨西哥徵收新關稅，加上投資者憧憬聯儲局快將減息，刺激台股走升。

不過，美國總統特朗普威脅，如果中國國家主席習近平缺席二十國集團(G20)峰會，將即時提高中國貨關稅。消息引發不明朗因素，抑制大市升勢。