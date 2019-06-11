中國財經

人行調查統計司原司長盛松成表示，近期人行所提及的增強人民幣滙率彈性與保持人民幣滙率基本穩定，二者不僅不矛盾，而且是相統一的。

盛松成接受《第一財經》訪問時表示，增強人民幣滙率彈性指的是中長期的滙率制度安排，以有效抗擊外部衝擊、保持中國貨幣政策的獨立性，並使貨幣政策更具操作空間，而不是默許、更不是鼓勵滙率在短期內的大幅波動。

他指出，事實上，保持滙率的基本穩定有利於實體經濟的運行，也有利於金融市場的穩定，因為它能使實體經濟與金融市場有一個穩定的滙率預期，減少投機因素的干擾。目前保持人民幣滙率的基本穩定，正是為長期的滙率改革創造條件。

盛松成表示，最近外部不確定性上升的背景下，將滙率貶值作為應對手段，以期提振經濟增長或對沖外部衝擊是不可取的，中國也多次強調不會尋取「競爭性貶值」。他指出，早在去年4月，中美貿易摩擦剛開始時，他就提出，要吸取當年日本的教訓，避免中美貿易摩擦演變為金融摩擦。就目前而言，滙率大幅貶值得不償失，而在滙率預期尚可控的時期穩定市場信心，能夠以較低的成本有效減少恐慌情緒，收益遠大於成本。

盛松成又指，長期來看，人民幣應該是升值的。中國經濟增長的潛力在主要經濟體中最為突出。即使目前中國已經成為經濟總量佔全球15%左右、對全球經濟增長貢獻率超過30%的世界第二大經濟體，人均GDP也還不到1萬美元，這意味中國未來的經濟增長空間仍然十分可觀。而短期內，加徵關稅同樣難改中國經濟平穩發展的趨勢，應全面、動態地看待美國加徵關稅的實際影響。

盛松成指出，美元近期亦有走弱的趨勢，滙率的變化總是相對的，因此，他認為，在未來較長時期，人民幣對美元滙率不僅不存在貶值基礎，還有升值可能。